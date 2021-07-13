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Mardin'de babasına ait 39 bin dolarla il dışına kaçmak isteyen genç kız yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'de babasına ait 39 bin dolarla il dışına kaçmak isteyen genç kız yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasına ait 39 bin doları alarak, şehir dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kızı polis ekipleri yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, F.A'nın, evinden kendisine ait 39 bin doların çalındığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

F.A'nın kızı H.A'dan (22) şüphelenen ekipler, yaptıkları çalışmada, genç kızın bulunduğu yolcu otobüsünün Şanlıurfa'ya seyir halinde olduğunu tespit etti.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda otobüsü durduran ekipler H.A'yı yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan 39 bin dolar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan H.A. serbest bırakılırken, 39 bin dolar baba F.A'ya teslim edildi.

Yeni bir hayat kurmak için almış

H.A'nın, ailesinden uzakta kendisine yeni bir hayat kurmak istediği için kaçtığı öne sürüldü.

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