Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayısı ihracatına özel takip

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kayısıyı yakından takip ettiği açıklandı.

Abone ol

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlara girmesini beklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kayısıyı yakından takip ediyor. Bu yıl kayısıdan gelecek döviz miktarını sordu” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MTB Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Güner, Özcan'ı ziyaret ederek, Malatya ekonomisinin can damarını oluşturan kayısıda yaşanan son gelişmeler hakkında zaman zaman görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Güner, Borsa Başkanı Özcan'ın hem ihracatçıyı hem de üreticiyi savunma konumunda yer aldığını belirterek, "Kayısıda hasat dönemi belirli aşamaya geldi. Ağustos ayından itibaren kuru kayısı piyasa çıkacak. Bu aşama Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı için hazır olması gerekmektedir. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız kayısıyı yakından takip ediyor”

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise Malatya kayısısının gerek ihracatta gerekse üretimde en iyi noktaya gelebilmesi için Malatya’daki görsel ve yazılı medyanın vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Özcan, "Malatya kayısısı son iki yılda çok önemli bir istikrar yakaladıysa, üreticinin mutlu olduğu maliyet fiyatlarının çok üzerinde ürünlerini değerlendirme fırsatları bulabildiyse yerel medyanın ciddi emeği var. 2020 yılında özellikle yapmış olduğumuz yatırım ve çalışmalar konusunda Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun hayata geçirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin özellikle ürüne müdahale alımları ve taban fiyat konusundaki çalışmalarımızda ciddi destekler sağlandı. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde, bizden Malatya kayısısının durumunu ve ihraç ve iç piyasa tüketim miktarını ve getirecek yıllık döviz miktarı hakkında görüşlerimizi aldı. Cumhurbaşkanımız kayısısı yakından takip ediyor ve gerekli tüm destekleri vereceğinden eminiz. Malatya kayısısında bu yıl hedef 500 bin dolar döviz girdisi sağlamaktır.. Malatya kayısını, tarım ve hayvancılığını bu bölgenin özellikle Anadolu’da en önemli yere taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.