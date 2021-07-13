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Galatasaray'ın, Yunanistan'a alınmaması talimatını veren isim oymuş

Galatasaray'ın, Yunanistan'a alınmaması talimatını veren isim oymuş

Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a alınmamasının yankıları sürerken ülkenin Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, talimatı kendisinin verdiğini söyledi.

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Galatasaray'ın Yunanistan'daki sağlık protokolüne uymadığını iddia eden Chardalias, Yunanistan mevzuatına göre Galatasaray kafilesinin hızlı teste girmesi gerektiğini ancak 'kabul etmediğini' anlattı.

Türk tarafından ret cevabı gelmesi üzerine talimat vererek kafilenin ülkeye girişini engellediğini belirten Chardalias, Yunanistan'da toplum sağlığıyla ilgili konularda esneklik bulunmadığını kaydetti.

Chardalias, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Yunanistan'da hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin insan haklarına saygı gösterildiğini söyledi.

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