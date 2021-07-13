Sultanbeyli'de yasak aşkını onaylamadı diye öz amcasını öldürdü

SULTANBEYLİ'de bir şahıs, yasak aşk nedeniyle arasının bozulduğu öz amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, 12 Temmuz akşamı saat 19.30 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirkan A. (50) sokakta yürürken yeğeni Münür A. (34) ile karşılaştı. Münür A., öz amcasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şirkan A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Amcası, yeğeninin yasak aşkını öğrenmiş

Polisten alınan bilgiye göre, Şirkan A., yeğeni Münür A.’nın evli olmasına rağmen Almanya’da yaşayan bir kadınla internet üzerinden gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Yeğeninin ilişkisini onaylamayan amca, onunla bu yüzden kavga etti. Amca yeğen arasında bu sebeple husumet oluştu. Amcasıyla husumetli olan Münür A., onu sokakta görünce cinayeti işledi.

Aynı gün içinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Münür A.’yı aynı gün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Münür A.’nın 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.