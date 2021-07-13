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Aksaray'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

BURSA'dan Nevşehir'e giden yolcu otobüsü Aksaray-Ankara karayolunda kontrolden çıkıp tarlaya girdi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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 Aksaray'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'dan Nevşehir'e giden Recep Demirel (61) yönetimindeki 16 YBG 99 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkıp tarlaya girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Kübra Özgür (30) ile kızı Zeynep Özgür (8), Hatice Sığırtman (56) ve Eyüp Bahadır (36) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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