BIST 1.345
DOLAR 8,62
EURO 10,18
ALTIN 499,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de şoke eden olay! Babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak isterken yakalandı

Mardin'de şoke eden olay! Babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak isterken yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde babasına ait 39 bin doları alarak, şehir dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kızı polis ekipleri yakaladı.

Abone ol

Mardin'de F.A'nın, evinden kendisine ait 39 bin doların çalındığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. F.A'nın kızı H.A'dan (22) şüphelenen ekipler, yaptıkları çalışmada, genç kızın bulunduğu yolcu otobüsünün Şanlıurfa'ya seyir halinde olduğunu tespit etti.

Yeni hayat kurmak için kaçmış

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda otobüsü durduran ekipler H.A'yı yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan 39 bin dolar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan H.A. serbest bırakılırken, 39 bin dolar baba F.A'ya teslim edildi. H.A'nın, ailesinden uzakta kendisine yeni bir hayat kurmak istediği için kaçtığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Kemal Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini hedef aldı! Şikayet etmeyeceksin
Kemal Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini hedef aldı! Şikayet etmeyeceksin
İran'da düşen doğum oranlarına çözüm: Devlet destekli flört uygulaması
İran'da düşen doğum oranlarına çözüm: Devlet destekli flört uygulaması
Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını
Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıda şehit edildi
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıda şehit edildi
Zilhicce ayının 3. gününde çekilecek zikir ve tesbihler neler?
Zilhicce ayının 3. gününde çekilecek zikir ve tesbihler neler?
Bakan Soylu: 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet'e entegre edildi
Bakan Soylu: 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet'e entegre edildi
Süleyman Soylu 'Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım' diyerek duyurdu
Süleyman Soylu 'Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım' diyerek duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu: Garaja koyduğu her birisi milyon dolar olan o araçların tamamını satacağım
Kemal Kılıçdaroğlu: Garaja koyduğu her birisi milyon dolar olan o araçların tamamını satacağım
Adana Demirspor, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı
Adana Demirspor, Lucas Castro'yu kadrosuna kattı