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Çiçekli ve silahlı! Gaziantep'te hastane önünde hareketli saatler yaşattı

Çiçekli ve silahlı! Gaziantep'te hastane önünde hareketli saatler yaşattı

GAZİANTEP'de sokak ortasında havaya ateş eden bir kişi hareketli saatlere neden oldu. Bölgeye gelen polisler tarafından gözaltına alınan şahıs 'neden ateş ettin' sorusuna 'eşim için' yanıtı verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Mücahitler Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Mahallesi NCR Hastanesi önünde havaya ateş eden bir kişi, ortalığı birbirine kattı. Rehine ve çatışma paniğine neden olan olay üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Zırhlı araç ve özel harekat polisleri ile geniş güvenlik tedbirleri alındığı bölgede ekipler, havaya ateş eden şahsı tespit edildi. Polisin ikna çabaları ile teslim olan şahıs, gözaltına aldı.

Polis aracına götürüldüğü esnada şahsı gören hasta yakınları, "Burası hastane, burada yapmaman gerekir" diyerek şahsa tepki gösterdi.

Elindeki çiçek dikkat çekti, 'Eşim için yaptım'
Elindeki bir demet çiçek ile polis otosuna götürülen şahsa, gazetecilerin "Neden ateş ettin" sorusu üzerine ise şahıs, "Eşim için ateş ettim. Buraya ölmeye geldim. Yine olsa yine yaparım" diye cevap verdi.

Kimliğini belirleme çalışmaları süren şahıs, önce sağlık raporu için hastaneye ardından ise polis merkezine götürüldü.

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