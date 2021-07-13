BIST 1.345
DOLAR 8,63
EURO 10,19
ALTIN 500,55
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan müşterilerine özür hediyesi

Akbank'tan müşterilerine özür hediyesi

Akbank yaşanan sıkıntıların ardından özür mahiyetinde müşterilerine kolaylık sağladı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde yaşanan hizmet kesintisi nedeniyle vatandaşları mağdur eden Akbank, bugün müşterilerinin gönlünü almak için bir mesaj gönderdi. Bankacılık devinin gönderdiği mesajda, 31 Temmuz'a kadar 31 Temmuz'a kadar para transferleri ve ATM'den yapılacak para çekme ve yatırma işlemlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Akbank, geçtiğimiz günlerde yaşanan 2 günlük hizmet kesintisinin ardından müşterilerine bugün bir "teşekkür" mesajı gönderdi. "Bu bir teşekkür, bir gönül alma" ifadeleriyle başlayan mesajda,31 Temmuz'a kadarbazı servislerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Akbanklı; bu bir teşekkür, bir gönül alma. 31 Temmuz'a kadar tüm para transferleriniz ve ATM'lerden yapacağınız hesaptan para çekme, yatırma işlemleriniz ücretsiz. İhtiyaç duymanız halinde krediniz de dosya masrafsız ve uygun oranlarla yine Akbank'ta."

Vatandaşlar mağdur oldu

Akbank'ta yaşanan hizmet kesintisi 2 gün sürdü ve vatandaşlar mağdur oldu. Akbank kullanıcıları yaşanan arızadan ötürü para çekemedi, kartla ödeme ve para transferi yapamadı.

Sorun ana bilgisayarda

Akbank'taki arıza nedeniyle sosyal medyada siber saldırı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak banka bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra Akbank'tan bir açıklama daha yapılarak sorunun ana bilgisayardaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
250 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu
250 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor! Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklama
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor! Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklama
Erdoğan müjdeyi vermişti Ankara Niğde otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu
Erdoğan müjdeyi vermişti Ankara Niğde otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu
15 Temmuz resmi tatil mi bankalar açık mı olacak?
15 Temmuz resmi tatil mi bankalar açık mı olacak?
Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Karzai'den Türkiye desteği
Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Karzai'den Türkiye desteği
Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
Avrupa Birliği Yunanistan'ı bu kez uyardı: Türkiye'ye itmeyin!
Avrupa Birliği Yunanistan'ı bu kez uyardı: Türkiye'ye itmeyin!
Hayatta kalması mucize! Antalya'da doktorlar şaştı kaldı: 21 saat...
Hayatta kalması mucize! Antalya'da doktorlar şaştı kaldı: 21 saat...
AÖL sınav sonuçları 3. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları 3. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mardin'de şoke eden olay! Babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak isterken yakalandı
Mardin'de şoke eden olay! Babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak isterken yakalandı