Beklentiyi aşan ABD enflasyonuyla dolar düştü! Yüzde 5'in üzerinde...

ABD'de enflasyon Mayıs ayından sonra Haziran'da da beklentileri aşarak yüzde 5'in üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte dolarda düşüş yaşandı. Şu sıralar dolar 8,62 liradan alıcı buluyor.

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ABD'de enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir artışla yıllık yüzde 5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda yüzde 0,9 oldu. ABD'de enflasyon en son Ağustos 2008'de yüzde 5,4 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında ise beklentileri aşarak yıllık yüzde 5, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti.

13 Temmuz 2021 Dolar alış (TL): 8,6225 Satıl(TL): 8,6263

Bloomberght'de yer alan habere göre Haziran ayında enflasyondaki artışın üçte birini ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş oluştururken ekonominin açılmasıyla beraber artan konaklama, araba kiralama, giyim ve uçak fiyatları da artışta etkili oldu. Oynaklığı yüksek olan gıda ve enerjinin çıkarıldığı enflasyon sepetinde ise artış yıllık bazda yüzde 4,5 olurken aylık enflasyon artışı yüzde 0,9'da sabit kaldı.

"Varlık alımı azaltımı için doğru zamandayız"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyon verisi öncesi verdiği röportajda salgın döneminde uygulamaya konan parasal desteklerin geri çekilmesi için doğru zamanın geldiğini söylemişti.

Wall Street Journal’e verdiği bir röportajda, “Ekonominin yüzde 7 büyümesi ve salgının her geçen gün daha iyi bir şekilde kontrol altına alınmasıyla acil durum önlemlerinin geri çekilmesi için doğru zaman” diyen Bullard, varlık alımının azaltılması için iyi bir durumda olduklarını belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri hazır olduğu zaman hareket için hazır olduklarını belirten Bullard, “Bunu çok dikkatli ve yumuşak bir şekilde yapmak istiyoruz ama varlık alımının azaltılması için iyi bir durumdayız. Bunu hemen yarın yapmamıza gerek yok ama harekete geçmek için iyi bir durumdayız” dedi.

“Yeni bir konut balonunu başlatmak üzere olduğumuz konusunda endişeliyim” diyen Bullard, 2000’lerin ortasındaki konut balonunun ekonomiye büyük bir zarar verdiğini ve bundan dolayı şu an bu balonu varlık alımıyla beslememeleri gerektiğini vurguladı.