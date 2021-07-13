BIST 1.347
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 500,73
HABER /  SPOR

Kayserispor talipleri olan genç yıldızlarının sözleşmelerini uzattı

Kayserispor talipleri olan genç yıldızlarının sözleşmelerini uzattı

Hes Kablo Kayserispor, genç yıldızları Emre Demir (17), Doğan Alemdar (18) ve Nurettin Korkmaz (19) ile yeni sözleşme imzaladı.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan kaleci Doğan Alemdar, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasa tasarısı sunuldu! Devlet yardımı ve iş başvurusu engellenecek
Yasa tasarısı sunuldu! Devlet yardımı ve iş başvurusu engellenecek
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı
Bitlis'te kız kaçırma kavgasında kan aktı! Otogarda yaşanan olayda 1 ölü 2 ağır yaralı
Bitlis'te kız kaçırma kavgasında kan aktı! Otogarda yaşanan olayda 1 ölü 2 ağır yaralı
Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücrete destek çağrısı
Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücrete destek çağrısı
Beklentiyi aşan ABD enflasyonuyla dolar düştü! Yüzde 5'in üzerinde...
Beklentiyi aşan ABD enflasyonuyla dolar düştü! Yüzde 5'in üzerinde...
Akbank'tan müşterilerine özür hediyesi
Akbank'tan müşterilerine özür hediyesi
250 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu
250 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor! Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklama
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor! Hak-İş ve Türk-İş'ten açıklama
Çiçekli ve silahlı! Gaziantep'te hastane önünde hareketli saatler yaşattı
Çiçekli ve silahlı! Gaziantep'te hastane önünde hareketli saatler yaşattı
Erdoğan müjdeyi vermişti Ankara Niğde otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu
Erdoğan müjdeyi vermişti Ankara Niğde otoyolunun geçiş ücretleri belli oldu