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Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabuttan cephanelik çıktı

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, cami bahçesindeki tabuttan ve eski okul binasından cephanelik çıktı. Uzun namlulu silah ile mühimmata jandarma tarafından el konuldu.

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Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Makineli tüfek ve Kalaşnikov bulundu
Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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