Mervenur Polat'ın katili cinayeti kabul etti! 'Bana küfür etti' deyip her şeyi anlattı

Ceset anlaşılmasın diye...: Polat'ın, vahşice bir şekilde iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden Cüneyt Akyol'un, dışarıdan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.