Mervenur Polat'ın katili cinayeti kabul etti! 'Bana küfür etti' deyip her şeyi anlattı
ANTALYA'da Mervenur Polat cinayetinin bugün görülen davasında katil zanlılarından sanık Cüneyt K.'nın sözleri kan dondurdu. Anne ise duruşma sonrası adliye önünde gözyaşlarına boğuldu.
Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın (20), Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.
Ceset anlaşılmasın diye...: Polat'ın, vahşice bir şekilde iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden Cüneyt Akyol'un, dışarıdan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.
"Ceset taşıdığını bilmeden' götürüp bıraktı
Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi. Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4,5 aylık olduğu kaydedildi.
4'ü tutuklu 6 sanık yargılandı: Korkunç cinayetle ilgili Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt A, Gökhan H, Ferdi T. ve Aziz K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Halil İbrahim Ş, Süleyman G, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.