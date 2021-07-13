Bitlis'te kız kaçırma kavgasında kan aktı! Otogarda yaşanan olayda 1 ölü 2 ağır yaralı
BİTLİS'te akraba olan iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.Abone ol
Alınan bilgilere göre olay, Güroymak ilçesinin şehirlerarası otogarında öğle saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çıtak köyünde ikamet eden taraflardan Cedih Platin, otogarda indiği sırada diğer taraf olan amcası Cemil Pilatin ile çocukları Harun ve Mehmet Platin ile karşılaştı.
Daha önce aralarındaki kız kaçırma olayı üzerine başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Harun Platin (23) kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Cemil Platin (51) ve oğlu Mehmet Platin (20) ise Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Cedih Platin’i arıyor.