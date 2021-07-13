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Dünya Sağlık Örgütü yine bilgileri alt üst etti! Aşıları karıştırmayın dedi uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü yine bilgileri alt üst etti! Aşıları karıştırmayın dedi uyardı!

Türkiye gibi pek çok ülkede de Delta varyantlarıyla beraber ikinci hatta üçüncü doz aşılamaları hız kazanmış ve farklı şirketlerin aşıları uygulanmaya başlanmıştı! DSÖ ise ters köşe yaptı!

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), farklı üreticilerin aşılarını yaptırmak konusunda uyarıda bulundu ve bunun tehlikeli bir uygulama haline gelmeye başladığını söyledi.

WHO uzmanı Soumya Swaminathan, ilk ve ikinci doz ya da üçüncü doz olarak farklı üreticilerin aşılarının yaptırılması konusunda uyarıda bulundu. Swaminathan, bunun tehlikeli olabileceğine işaret etti.

İnternet üzerinden yapılan bir toplantıda açıklamalarda bulunan Swaminathan, ”Burada biraz tehlikeli bir eğilim var. Aşıların karıştırılması ya da eşleştirilmesi konusunda henüz net bilgilere sahip değiliz. Eğer ülkeler ikinci, üçüncü hatta dördüncü doz aşıların ne zaman ve kimin hangi aşıyı olacağı gibi kararları halka bırakırlarsa bu kaotik bir durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır” dedi.

Üçüncü doz aşının gerekli olup-olmadığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede tartışma konusu. Türkiye 50 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı hakkı sağlarken Çin Sinovac ya da Alman BioNTech aşılarından herhangi birini olma kararını vatandaşlara bırakmış durumda. Benzer şekilde İsrail’de de üçüncü doz aşı uygulaması yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için uygulanmaya başlandı. ABD’deyse üçüncü doz tartışması halen devam ediyor.

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