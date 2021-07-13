BIST 1.347
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 500,73
HABER /  POLİTİKA

Pervin Buldan belediye seçimlerini hatırlatıp CHP'ye rest çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pervin Buldan belediye seçimlerini hatırlatıp CHP'ye rest çekti

HDP'li Pervin Buldan, yerel seçimlerdeki verdikleri desteği hatırlatıp buna dayanarak ittifakın kendilerini kolay lokma görmemesini hatırlatıp uyarıda bulundu.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir." dedi.

Buldan, Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, söz konusu toplanmanın bir miting olmadığını, halkla buluşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bundan sonra yapılacak seçimlerde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bir dahaki seçimde elbette üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ancak sadece bir taraf için söylemiyorum, diğer tarafta da... Diğer taraf derken, elbette Millet İttifakı'nı kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır ve sorun çözülmeden bu ülkeyle demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Körfez'de 21 yaşındaki kadının şüpheli ölümü evdeki şahıs gözaltına alındı
Kocaeli Körfez'de 21 yaşındaki kadının şüpheli ölümü evdeki şahıs gözaltına alındı
15 Temmuz ne zaman hangi yıl oldu 2021 15 Temmuz kaçıncı yılı
15 Temmuz ne zaman hangi yıl oldu 2021 15 Temmuz kaçıncı yılı
Bakan Varank mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Varank mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Siirt'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Siirt'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Dünya Sağlık Örgütü yine bilgileri alt üst etti! Aşıları karıştırmayın dedi uyardı!
Dünya Sağlık Örgütü yine bilgileri alt üst etti! Aşıları karıştırmayın dedi uyardı!
Boş yatak yok geri çevrilen 453 kişi öldü! Endonezya'da günlük vaka sayısında rekor
Boş yatak yok geri çevrilen 453 kişi öldü! Endonezya'da günlük vaka sayısında rekor
Kırıkkale'de internetten araştırınca fark etti! Hayatının şokunu yaşadı
Kırıkkale'de internetten araştırınca fark etti! Hayatının şokunu yaşadı
Karısını satırla öldüren katil kocaya 'canım hitabı' indirimi uygulandı
Karısını satırla öldüren katil kocaya 'canım hitabı' indirimi uygulandı
Macron aşı olmayanlara kısıtlamaları duyurunca aşı sistemi kilitlendi
Macron aşı olmayanlara kısıtlamaları duyurunca aşı sistemi kilitlendi
Kayserispor talipleri olan genç yıldızlarının sözleşmelerini uzattı
Kayserispor talipleri olan genç yıldızlarının sözleşmelerini uzattı