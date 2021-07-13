Bursa'da feci olay! Tarlada çalışırken çapa motoru ile ağaç arasında sıkışan kişi öldü
BURSA'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken çapa motoru ile ağaç arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Karanlık Dere mevkisindeki tarlada çalıştığı sırada çapa motoruyla geri gitmeye çalışan Hüseyin Turan (62), motorla ağaç arasında sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turan'ın öldüğü belirlendi. Ceset, Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.