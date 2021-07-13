Devlet Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmelidir

Partisinin meclis grubu toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grubu toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti ile Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı bir araya gelindiğine dikkat çeken Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın sipariş üzerine kurulmadığını söyledi. İttifaka yönelik değerlendirme yapan Bahçeli, "Cumhur İttifakı, sipariş üzerine kurulmadı. Yeni kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, vatanın her karışında 'ya istiklal ya ölüm' inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bunu kavrayamaz" dedi.

Terörist başı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik değerlendirmeler yapan Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye başında çuvalla getirildiğini hatırlatarak aynı durumun Gülen için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda yaygın söylenti ve yorumlar aslında malumun bir nevi ilanı, saklanmak istenen ilişki ağlarının ifşasıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu artık tartışma götürmeyen bir gerçektir. FETÖ'yle kıran kırana bir mücadele yapılıyorsa da bu terör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, teşvik eden, hedef gösteren zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma sağlanmadan tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketlerin yaşanmayacağını söylemek akıl ve mantık işi değildir. 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir. Kripto damar henüz kurumamıştır. FETÖ elebaşları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan ama bu değerlerden de zerre miskal nasiplenmedikleri açıkta olan kuşkulu ülkeler, darbecilere sahip çıkmaktadır, teröristlere kol kanat germektedir, katilleri besleyip doyurmaktadır. Bu olacak iş midir? Bu durum makul ve maruz görülecek bir hal midir? Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadıktan, teröristbaşı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur, başka çözüm yoktur, başka seçenek yoktur, ihanetin bedeli başka türlü ödenmiş olmayacaktır. Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir. Bunu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle mükelleftir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. 2 bin 194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılamayacaktır."