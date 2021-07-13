Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da yaşanan olaya sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Soruşturma talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Bazı medya mecralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım.

Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam’ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez.”