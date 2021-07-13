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TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 250 civarında yerli ve milli firmayla sürdürdüğü 600'ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını tamamlandığında gelecek yıllarda toplam 500 milyon dolarlık yurt dışı tedarikinin önüne geçmiş olacak.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yüksek teknoloji ürünleri için mühendislik ve teknik konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üretim süreçlerinden nihai ürünün testlerine kadar tüm aşamalarda yardımcı sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Yapısal bileşenlerin yanı sıra hava platformunun kritik parçalarını kendi mühendisleri tarafından geliştirmeye devam eden TUSAŞ, diğer taraftan ham maddeden ihtiyaç duyulan parçanın üretimine kadar birçok aşamada yerli yardımcı sanayinin gelişimini destekliyor.

Alt sistem, ekipman, malzeme alanında çalışmalar yürüten TUSAŞ; GÖKBEY, HÜRJET, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ANKA, AKSUNGUR, T129 ATAK ve T70 Genel Maksat Helikopteri gibi özgün ve milli projelerde hidrolik sistemlerinden güç sistemlerine, yangın söndürme sistemlerden yakıt tankına, iniş takımlarından iklimlendirme sistemlerine, aydınlatma ünitelerine kadar geniş yelpazede yerlileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Böylece şirket, Türk havacılık ekosisteminin tam bağımsız gelişmesini hedefliyor.

Şirketin 250 civarında yerli ve milli firmayla sürdürdüğü 600'ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını tamamlamasıyla gelecek yıllarda toplam 500 milyon dolarlık yurt dışı tedarikinin önüne geçilmiş olacak.

Bu yıl sonu itibarıyla özgün hava platformlarına yönelik 100'e yakın komponentin yerlileştirme aşamaları tamamlanacak.

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