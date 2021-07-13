Kuveyt Emir Vekili Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Al Sabah, "Recep Tayyip Erdoğan; duruşu, sözü ve eylemiyle cesur bir adam. Ona karşı sevgi ve saygımız var" dedi.

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Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet ile Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda görüştü.

Veliaht Prens Al Sabah, ülkesi ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine vurgu yaparak 1971 yılında Kuveyt Devleti'nin Ankara Büyükelçiliğinin açılışını gururla andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuveyt'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Al Sabah, "Erdoğan; duruşu, sözü ve eylemiyle cesur bir adam. Ona karşı sevgi ve saygımız var" dedi.

"Kuveyt kardeşlerinin ve dostlarının duruşlarını unutmaz" Al Sabah, dost ülke Türkiye'nin Meclis Başkanı Şentop ve ona eşlik eden heyetin ikinci ülkeleri Kuveyt'i ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında Türkiye'nin tutumunu hatırlatan Al Sabah, şunları söyledi: "Kültürü ve halkı bakımından kadim olan bu ülkenin vefalı ve sadık duruşlara sahip olması şaşırtıcı değil. Teşekkürlerimizi yineliyoruz. Kuveyt, kardeşlerinin ve dostlarının duruşlarını unutmaz."

"Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi"

Kuveyt ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler ve güvenlik iş birliğinin gücünden bahseden Al Sabah, "Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi" şeklinde konuştu.

Al Sabah, resmi ziyaretler ve ikili görüşmelerin sonuçlarına ve Türk tarafıyla yapılan siyasi istişarelere ek olarak Kuveyt-Türkiye ortak iş birliği komitelerinin oturumlarının sonuçlarını ve bunlarda gösterilen tüm çabaları överek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış ve ihracat hacmindeki büyüme ilişkilerin gücünün açık kanıtıdır" ifadelerine yer verdi.

Kuveyt yönetimi, hükümeti ve yatırım organlarının her iki taraf için kalkınma fırsatlarının ekonomik yönü nedeniyle dost ülke Türkiye'deki Kuveyt yatırımlarının hacmindeki artıştan gurur duyduğunu dile getiren Al Sabah, Türk şirketlerinin Kuveyt'te bazı önemli altyapı projelerinin uygulanmasındaki rolüne övgüde bulundu.