Hatay'da camide çocuğa şiddete soruşturma

Cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki çocuğu döven cami görevlisi hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görevli ve bir dönem imamlık da yapan müezzin Necmi G., namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi.

Yere fırlatıp dövdü

Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hem müftü hem de kaymakam soruşturması

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından, müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Darp raporu alındı

Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G. de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

Diyanet işleri başkanı: Olayın takipçisiyim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.