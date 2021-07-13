BIST 1.347
DOLAR 8,59
EURO 10,16
ALTIN 501,12
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Cinping'e Uygur Türkleri mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Cinping'e Uygur Türkleri mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesinde ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını da dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayşenur Arslan ile CHP’li Atilla Sertel dalgasını böyle geçti!
Ayşenur Arslan ile CHP’li Atilla Sertel dalgasını böyle geçti!
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)
Merkez Bankasının sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesi bekleniyor
Merkez Bankasının sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesi bekleniyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da yaşanan olaya sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da yaşanan olaya sert tepki
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Türk bilim insanlarınca geliştirilen nanomoleküllü diş macunu ile diş fırçası seri üretime hazırlanıyor
Yoğun egzersiz kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor
Yoğun egzersiz kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor
TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak
TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak
Kuveyt Emir Vekili Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Kuveyt Emir Vekili Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Devlet Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmelidir
Devlet Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmelidir