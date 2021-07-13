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İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)

Türkiye'de 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıklandı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 59.10, İstanbul'da 56.75, İzmir'de 22.16 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 59.10, İstanbul'da 56.75, İzmir'de 22.16 oldu.

Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

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