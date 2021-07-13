BIST 1.347
DOLAR 8,60
EURO 10,16
ALTIN 501,08
HABER /  SPOR

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de oynanacak dev derbilerin haftaları belli oldu.

Abone ol

2021-2022 Süper Lig fikstürü çekildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Ligler 13 ağustos'ta başlıyor
TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Derbilerin tarihleri belli oldu
Ezeli rakiplerin kendi aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri belli oldu. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler; 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.

İşte derbi haftaları! 

4. HAFTA: Trabzonspor - Galatasaray
9. HAFTA: Trabzonspor - Fenerbahçe
10. HAFTA: Beşiktaş - Galatasaray
12. HAFTA: Beşiktaş - Trabzonspor
13. HAFTA: Galatasaray - Fenerbahçe
17. HAFTA: Fenerbahçe - Beşiktaş

İşte birinci hafta fikstürü!

Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Giresunspor-Galatasaray
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Dündar'ın kayıp silah iddialarına İçişleri Bakanlığından cevap geldi
Uğur Dündar'ın kayıp silah iddialarına İçişleri Bakanlığından cevap geldi
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı (3-9 Temmuz 2021)
Hatay'da camide çocuğa şiddete soruşturma
Hatay'da camide çocuğa şiddete soruşturma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da yaşanan olaya sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da yaşanan olaya sert tepki
Yoğun egzersiz kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor
Yoğun egzersiz kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor
TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak
TUSAŞ'ın yerlileştirme çalışmalarıyla 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak
Kuveyt Emir Vekili Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Kuveyt Emir Vekili Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Devlet Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmelidir
Devlet Bahçeli: Fetullah Gülen derdest edilip ülkemize getirilmelidir
Depremde hasar görmüştü! Tunç Soyer açıkladı: Yıkılacak
Depremde hasar görmüştü! Tunç Soyer açıkladı: Yıkılacak
AB İçişleri Komiseri Yunanistan'ın ipliğini pazara çıkardı! ''Türkiye'ye geri itiyor''
AB İçişleri Komiseri Yunanistan'ın ipliğini pazara çıkardı! ''Türkiye'ye geri itiyor''