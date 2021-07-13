2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de oynanacak dev derbilerin haftaları belli oldu.

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2021-2022 Süper Lig fikstürü çekildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Ligler 13 ağustos'ta başlıyor

TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Derbilerin tarihleri belli oldu

Ezeli rakiplerin kendi aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri belli oldu. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler; 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.

İşte derbi haftaları!

4. HAFTA: Trabzonspor - Galatasaray

9. HAFTA: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. HAFTA: Beşiktaş - Galatasaray

12. HAFTA: Beşiktaş - Trabzonspor

13. HAFTA: Galatasaray - Fenerbahçe

17. HAFTA: Fenerbahçe - Beşiktaş

İşte birinci hafta fikstürü!

Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Giresunspor-Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa