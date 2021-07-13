Türkiye'den Yunanistan'a Galatasaray notası

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek Galatasaray futbol takımı kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi. Yunanistan'a verilen protesto notasında kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

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Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine havalimanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diamessis'e Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'a verilen protesto notasında kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan'dan gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.