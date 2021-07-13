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Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor

Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor

Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Ozan Kabak için Leicester City devreye girdi. Premier Lig ekibinin bu transfer için 12.8 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Ozan, milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı olacak.

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Schalke 04'te ayrılma kararı alan Ozan Kabak, Premier Lig yolcusu. 21 yaşındaki milli savunmacı için Leicester City 12.8 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Çağlar Söyüncü'yle takım arkadaşı olacak
Fanatik'in The Sun'dan aktardığı habere göre; Leicester City, 21 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde yapılacak teklifin 12,8 milyon sterlin olacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Liverpool'da kiralık olarak oynayan Ozan böylece, Premier Lig'e geri dönmüş olacak. Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Kabak, bir diğer milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile aynı takımda yer alacak.

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