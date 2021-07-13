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Ali Babacan'dan tartışma yaratan 15 Temmuz sözleri

Ali Babacan'dan tartışma yaratan 15 Temmuz sözleri

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin 15 Temmuz'u kendi iktidarında güç elde etmek için kullandığını ileri sürdü.

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Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'dan tartışma yaratan 15 Temmuz sözleri! Hükümetin FETÖ ile mücadelesini hiçe sayan Babacan, hükümetin kendi iktidar gücünü tahkim etmek için 15 Temmuz'u kullandığını ileri sürdü.

Ali Babacan, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hain darbe girişiminin olduğu tarih ve sonrasında da AK Parti'de yer alan Babacan, parti kurduktan sonra fikrini değiştirdi bu kez hükümeti 15 Temmuz'u kullanmakla suçladı.

İşte Babacan'ın tartışma yaratan o sözleri;

 "15 Temmuz gecesi, binlerce vatandaşımızın kendi canlarını ortaya koyarak yazdıkları o şanlı tarih, bir süre sonra maalesef iktidarın kendi gücünü tahkim etmesine alet edildi. Önce bitmeyen bir OHAL dönemine girdik. '3 ay' diye başladılar hatta bir hükümet üyesi, çıktı '3 ay bile sürmez zaten o kadar OHAL'lik bir durum değil' dedi ardından bir 3 ay daha, bir 3 ay daha tam 2 sene. Ardından da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denen ucube bir sistem geldi. KHK'lar dönemi, standartlaştı, kayırmacılık ve rant düzeni aldı başını gitti. Mafyaların, çetelerin cirit attığı bir ortamda maalesef hukuksuzluk egemen oldu. Oysa 15 Temmuz demokrasi direnişi güçlü, demokratik ve bir hukuk devleti için gerçekten önemli bir fırsat olabilirdi." 

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