İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kapısına 625 kg plastik çöp döktüler

Çevre örgütü Greenpeace, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaldığı Downing Caddesi'nin kapısına 625 kilo plastik atık döktü.

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Çevre örgütü Greenpeace, yarım tondan fazla atığın İngiltere'nin her 30 saniyede bir diğer ülkelere ihraç ettiği plastik atık miktarına eşit olduğunu iddia ediyor.

Eylemi görenler, örgütün bu yılın başlarında yayınladığı 'Wasteminster' viral videosu görsellerine benzer bir tablo ile karşılaştı.

Başbakan'ın karikatürü gibi giyinmiş bir figürün yanına bir kamyonun malzemeleri döktüğü görüldü.

Eylem, Muhafazakar Partinin 'tüm plastik atıkların ihracatını yasaklamak' için yerine getirilmemiş manifesto vaadine referans verilerek yapıldı.