Dere taşınca düğün salonunu su bastı! 200 kişi mahsur kaldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki bir halı sahada gerçekleştirilen düğün törenine katılan yaklaşık 200 kişi, derenin taşması sonucu halı saha içerisine mahsur kaldı.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Normalleşme dönemiyle birlikte yasakların kalkmasını fırsat bilen çok sayıda çift, hayatını birleştiriyor. Ancak Giresun'daki bir çiftin mutluluğu, düğün yaptıkları alanı su basmasından dolayı az kalsın kabusa dönüyordu.

200 kişi mahsur kaldı

Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, yaptığı açıklamada, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

Düğün merasimi devam etti

Akın, Halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor. Şu anda çok şükür yağmur da dindi. Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar"

Kurtarma çalışmaları başladı

Diğer yandan mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.