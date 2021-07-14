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Erzincan'da inşaattaki bekçi korkunç şekilde can verdi! Gören arkadaşları şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da inşaattaki bekçi korkunç şekilde can verdi! Gören arkadaşları şok oldu

ERZİNCAN'da inşaatın asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Erzincan merkez Barbaros Mahallesi 453 sokakta bulunan inşaattan, başka bir inşaatta bekçilik yapan ve demir kesme spirali alamaya gelen 51 yaşındaki Veysel Güç dengesini kaybederek yaklaşık 13 metre yükseklikten inşaatın asansör boşluğuna düştü. Bir süre kendisinden haber alınamayan Veysel Güç’e telefonla da ulaşamayan arkadaşları, merak edip inşaata geldi.

Veysel Güç’ün inşaatın asansör boşluğuna düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Servisine ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Güç’ün olay yerindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Veysel Güç'ün cenazesi olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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