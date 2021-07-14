Delta sonrası yeni önlemler geldi! Ülkelerden peş peşe kararlar

Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kaldırılmaya başlanırken, uzmanlardan alarma geçiren açıklamalar geldi. Öte yandan aşılamayla ilgili dünya genelinde yeni yasaklar uygulamaya konmaya başlandı. Uzmanların ayrıca 'ölümlerin 10 kat artabileceği' uyarısı gündeme oturdu.

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Koronavirüs salgınını inceleyen ve bu konuda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu Imperial College COVID-19 Response Team, üçüncü dalganın büyüklüğünün, aşıların delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu, aşının yaygınlığı gibi etmenlere bağlı olacağını aktardı.

Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması halinde ise hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısının daha az olacağı belirtildi. Üç senaryo üzerinde çalışan Imperial College COVID-19 Response Team, 19 Temmuz'da sınırlamaların hızla kaldırılması durumunda ölümlerin 9 bin 400'den 115 bin 800 kişiye kadar varabileceğini aktardı.

"Önüne geçilmez"

Imperial College London'da epidemiyoloji ve veri modelleme uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, insanların önlem almaya devam etmesi halinde üçüncü dalganın daha küçük olacağını ancak zorunlu önlemlerin kaldırılması durumunda üçüncü dalganın büyük olmasının önüne geçilemeyeceğini aktardı

Aşı olmayana kısıtlama yaygınlaşıyor

Milliyet'in haberine göre düşen vaka sayılarının Delta varyantına bağlı olarak yeniden artmaya başlaması nedeniyle birçok ülkede önlemler tekrar sıkılaştırılırken "aşıyı zorunlu hale getirme" tartışmaları, Fransa ve Yunanistan’da alınan kararlar sonrasında Almanya’da da yeni bir ivme kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ağustos ayından itibaren restoran, bar, kafe, sinema, hastane, alışveriş merkezi gibi kamuya açık mekanlara girişte aşı sertifikası zorunluluğu getiren bir dizi önlem açıklamış, ayrıca 15 Eylül'den sonra sağlık çalışanlarına aşının zorunlu hale geleceğini; bugüne kadar ücretsiz olan PCR ya da antijen testlerinin bedelinin sonbahardan itibaren devlet tarafından ödenmesine son verileceğini duyurmuştu.

Gerek özel gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Yunanistan Başbakanı Miçotakis de tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU Başkanı Marcus Söder, kısıtlamaların hepsinin kaldırılması ve özgürlüklerin tamamen sağlanabilmesi için aşının şart olduğunu söyleyerek "Aşı yoksa özgürlük de yok. En azından bazılarının arzuladığı şekilde" diyerek bu konudaki tavrını açıkladı.

Geçen hafta sonu Hollanda'daki vaka sayıları günlük 10 bini geçerek, 25 Aralık'taki düzeye ulaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artışın, koronavirüs delta varyantı ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Geçen hafta 6 Eylül'e kadar tatile giren Hollanda Temsilciler Meclisi, yoğun vaka artışları üzerine, Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.Meclis, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM) ve hükümet verileri ışığında, vaka artışı ve alınacak önlemler tartışacak.