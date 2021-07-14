Kan donduran olay! Abisini öldürüp kardeşini çağırdı onu da öldürüp halıya sardı ve kaçtı

İstanbul Bağcılar’da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir tekstil işletmecisi borç meselesinden tartıştığı Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri silahla ateş ederek öldürdü, halıya sardığı cesetleri ise iş yerine gizledi. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.’yi de başından çekiçle ağır yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polisi çalışması sürüyor.