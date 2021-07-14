Kan donduran olay! Abisini öldürüp kardeşini çağırdı onu da öldürüp halıya sardı ve kaçtı
İSTANBUL'da bir tekstil işletmecisi borç meselesinden tartıştığı iki kardeşi silahla öldürdükten sonra halıya sardığı cesetleri işyerinde gizledi. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.’yi de başından çekiçle ağır yaralayıp kayıplara karıştı.
İstanbul Bağcılar’da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir tekstil işletmecisi borç meselesinden tartıştığı Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri silahla ateş ederek öldürdü, halıya sardığı cesetleri ise iş yerine gizledi. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.’yi de başından çekiçle ağır yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polisi çalışması sürüyor.
Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta yer alan bir imalathanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstil imalatçısı şüphelinin iş yerine geldi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı. (Osman Sarıtemur)
Vurduktan sonra kardeşini arayıp çağırdı
Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, belinden çıkardığı silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı.
Kardeşini de vurup cesetleri halıya sardı
Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da tıpkı ağabeyi Osman Sarıtemur'a yaptığı gibi silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı. (Mehmet Sarıtemur)