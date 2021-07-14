AK Parti oy oranlarındaki düşüşü kabul etti: İki yıl içinde bu 5-6 puanı alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Son seçimlerden sonra biz yüzde 40, sonra da yüzde 38'e düştük. Ama Temmuz itibarıyla yüzde 38 küsurlar gelmeye başladı, yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Eğer biz çalışırsak, iki yıl içinde bu 5-6 puanı alacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yöneticilerine yönelik "Kapı kapı dolaşın, sıkılmadık el bırakmayın" talimatı, yurt gezileriyle sahaya çıkması ve özellikle son Diyarbakır ziyareti siyasi kulislerde seçim işareti olarak yorumlanıyor.

Peki muhalefet neden ısrarla seçim diyor, iktidar neden karşı çıkıyor? BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen muhalefetin erken seçim talebini samimi bulmuyor.

Şen, "Yaptıkları hiçbir iş olmadığı için bedavadan muhalefet yapıyorlar, en kolayı da iktidara meydan okuyup, erken seçim istemek. Bu da artık bıktırdı. Diyelim ki cumhurbaşkanımız 'haydi 3 ay sonra seçime gidelim' dedi. Ne yapacakları belli değil, henüz adayları bile belli değil, birbirlerine rest çekiyorlar, aralarında kavga ediyorlar" diyor.

"Seçim sürecine girdik"

Şen, Erdoğan'ın meydanlara çıkması, tüm kademe parti yöneticilerine sahaya inme talimatı vermesi ve son Diyarbakır ziyareti üzerinden erken seçim, baskın seçim yorumlarının da temeli olmadığını görüşünde:

"AK Parti geleneği şöyle bir seçim stratejisi izler, iki sene kaldı seçime. İki sene kaldığında son sene zaten sayılmaz, özellikle son 8 ay. Aslında seçime 1 sene kaldı demektir. Onun için bu bir senede partiler ne yaptılar yaptılar, gerisi hikaye.

"Dolayısıyla zaten seçim sürecine girmiş olduk. Cumhurbaşkanımızın teşkilatçı perspektifinden baktığında iki sene sonraki seçime bu seneden sahaya inmek gerekir.

"Arazi, fakat tevazu"

"O yüzden bütün parti yöneticilerimize şu iki cümleyi söyledi: Sahaya inmenizi istiyorum. Arazi, arazi, arazi, fakat tevazu, tevazu, tevazu. Bu iki şeyin altını kalınca çizmiş oldu.

"Dolayısıyla biz hepimiz sahada, halkın içinde olacağız, bu zaten bizim geleneğimizde olan bir şey, ilk defa yapıyor değiliz. Fakat burada benim anladığım, cumhurbaşkanımız bu sefer işi daha sıkı tutmamızı istiyor."

'Vatandaşın yüzde 5-6'lık kredisi var, onu almaya çalışıyoruz'

Partisinin son seçimlerde yüzde 42 dolayında oy aldığına işaret eden Şen, güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere göre de şu anda partisinin oyunun yüzde 38-40, Erdoğan'ın oyunun ise yüzde 51-52 bandında göründüğünü ifade ediyor.

"Kasıtlı olarak düşük gösterilmeye çalışılıyor"

Muhalefet partilerinden adaylık için adı geçenlerin hiçbirinin Erdoğan'ın önüne geçemediğini belirten Şen, muhalefet tarafından partisinin ve Erdoğan'ın oylarının kasıtlı olarak düşük gösterilmeye çalışıldığını söylüyor.

Erdoğan'ın oyu ittifakın oyundan fazla



Şen, Erdoğan'ın bu sefer işi sıkı tutmasının en önemli nedeni olarak, parti oyu ile kişisel oyu arasındaki makasın açılmasını gösteriyor:

"Cumhurbaşkanımızın kişisel oyu, Cumhur İttifakı oyu olarak ortaya çıkıyor ama Cumhur İttifakı partilerinin toplamından daha fazla ediyor.

Eğer Ak Parti vaadini yerine getirirse, seçmen de vaadini yerine getirebilir

"Son seçimlerden sonra biz yüzde 40, sonra da yüzde 38'e düştük. Ama Temmuz itibarıyla yüzde 38 küsurlar gelmeye başladı, yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Eğer biz çalışırsak, iki yıl içinde bu 5-6 puanı alacağız.

"MHP zaten yüzde 9 küsurlarda o da rahatlıkla yüzde 10'un üzerine çıkacaktır. Yüzde 10'u baraj olarak görmeyin, zaten barajı yüzde 5'e indirme arzusundayız.

"O nedenle Cumhur İttifakı'nın oyları da Cumhurbaşkanımızın oylarının da yüzde 50'nin epeyce üzerinde çıkacağını umut ediyoruz."

'Cumhurbaşkanımız seçim sürecini başlattı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine, erken seçime yönelik anlamlar yüklenmesinin doğru olmadığını ifade eden Şen, ziyaretin Diyarbakırlı gençlerin daveti üzerine gerçekleştiğini anımsatıyor.

Erdoğan'ın bundan sonra sahada olacağını ve büyük şehirlerden başlamak üzere tüm illeri ziyaret edeceğini belirten Şen, "Ama bütün bu devlet işlerini yürütürken, bütün illere gitmek için öncesinden başlamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız normal seçim sürecini başlattı" diyor ve ekliyor:

"Erbakan Hocamız derdi ki, 'Seçim çalışması pazartesi günü başlar.' Hangi pazartesi diye sorulduğunda da 'Seçimden sonraki pazartesi' derdi. Erbakan Hoca'nın talebeleri olarak bizim bu huyumuzdan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok o nedenle de çalışmaya devam edeceğiz."