Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta üç sürpriz yapacak! BBC böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen KKTC ziyareti öncesi BBC üç sürpriz yapabileceğini duyurdu.

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Erdoğan'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor.

Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Üç sürpriz

Sabah'ın haberine göre İngiliz yayın kuruluşu BBC, üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.

Kalıcı üs iddiası

Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.

Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım.

Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.