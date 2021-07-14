Osman Büyükşen tutuklandı mı son haberi twitterdan duyurdu

Uzun süredir çözülemeyen ve Müge Anlı'ya kadar giden Metin- Necla Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Peki doktor olan Osman Büyükşen tutuklandı mı twitter'dan son haberi yazdı.

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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. KONYA’nın Karatay ilçesinde, Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekibin keşfi sürerken olayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu?

Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar ardında gözler ailenin büyük oğlu Uğur Büyükşen, olayın tek tanığı Büşra Büyükşen ve ailenin gelini Betül Büyükşen'e çevrilmişti.

Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

Doktor Osman Büyükşen tutuklandı mı: Gözaltı haberlerinden önce Osman Büyükşen’in de tutuklandığı iddia edilmişti. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından söz konusu haberleri yalanlamıştı.

1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir? 2) Bundan farklı olarak hemen her gün "itiraf etti, intihar etti, vuruldu, öldü, tutuklandı, uçtu, kaçtı" vs diye saçma sapan videolar hazırlayan sözüm ona karakterlere ne demek gerekir? Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir? 3) Bir haber olursa bunu duyacağınız yerler bellidir. O yüzden bu yalan paylaşımları yapanların bitmesi için o paylaşımları IZLEMEYIN, ÎZLETTİRMEYİN VE KESİNLİKLE BU KANALLARI -lZLEMEDEN- ŞIKAYET EDİN. 4) Bu şahısların da eğer akıl sağlığı yerindeyse bu tarz paylaşımları derhal sonlandırmaları gerektiğini aksi takdirde bu paylaşımlardan asıl olarak kendilerinin zararlı çıkacağını BİLMESİ GEREKİR. Akıl sağlığı yerindeyse...

Olayla ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. İddialardan biriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi.

Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.

Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.