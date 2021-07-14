Osman Büyükşen evli mi ne doktoru instagram hesabı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde işlenen Necla Metin cinayetine Türkiye kilitlendi. Kardeşlerinin bir olup anne babasını öldürdüğünü iddia eden Doktor Osman Büyükşen'in dünkü söyledikleriise gündem oldu. Herkes Osman Büyükşen kimdir, aslen nereli ve evli mi sorularının yanıtını arıyor.

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Kardeşlerinin anne ve babasının cinayetindeki kilit isimlerini bildiğini iddia eden Osman Büyükşen Türkiye'nin gündemi oldu. Anne babasının katilinin bulunması için ekrana çıkan oğlu Osman Büyükşen’in canlı yayında açıklamaları sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? İşte Müge Anlı programındaki Osman Büyükşen ile ilgili bilgiler..

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekiyor. Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu.

3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, Dr. Osman Büyükşen'e destek oldu. Canlı yayında açıklama yaptığı sırasında doktor olduğunu ve görevinden istifa ettiğini açıklaması sonrasında ne doktoru olduğu, nerede görev yaptığı merak edilmeye başladı.

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Müge Anlı'daki Doktor Osman Büyükşen evli değildir, çocuğu yoktur. Osman Büyükşen'in instagram hesabı ise 'obuyuksen'dir. Doktor Büyükşen'i 106 bin kişi takip ediyor.

Doktor Osman Büyükşen tutuklandı mı: Gözaltı haberlerinden önce Osman Büyükşen’in de tutuklandığı iddia edilmişti. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen Twitter hesabından söz konusu haberleri yalanlamıştı.

1) "Tv'ye çıktıysanız bunları göze alacaksınız" gibi akıl dışı bir dayanakla, apaçık yalan olduğu belli olan şeyleri bilgi/yorum diye paylaşan, bunu da kişi mahremiyetini hiçe sayarak ve toplum merakını kullanarak kazanç/prim elde etmek için yapan kişilere ne demek gerekir? 2) Bundan farklı olarak hemen her gün "itiraf etti, intihar etti, vuruldu, öldü, tutuklandı, uçtu, kaçtı" vs diye saçma sapan videolar hazırlayan sözüm ona karakterlere ne demek gerekir? Ben onlar adına utanırken onların para için yaptığı bu utanmazlığa karşı ne demek gerekir? 3) Bir haber olursa bunu duyacağınız yerler bellidir. O yüzden bu yalan paylaşımları yapanların bitmesi için o paylaşımları IZLEMEYIN, ÎZLETTİRMEYİN VE KESİNLİKLE BU KANALLARI -lZLEMEDEN- ŞIKAYET EDİN. 4) Bu şahısların da eğer akıl sağlığı yerindeyse bu tarz paylaşımları derhal sonlandırmaları gerektiğini aksi takdirde bu paylaşımlardan asıl olarak kendilerinin zararlı çıkacağını BİLMESİ GEREKİR. Akıl sağlığı yerindeyse...

Olayla ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. İddialardan biriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi.

Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.

Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.