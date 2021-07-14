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Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup hayatını kaybetti! Meğer hastaneden...

Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup hayatını kaybetti! Meğer hastaneden...

48 yaşındaki ünlü oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti

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"Peaky Blinders" ve "Emmerdale" adlı yapımlarda rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta hastaneye yatırılmıştı. Independent'in haberine göre; Kirkup, doktorların kendisine gastrit teşhisi koymasının ardından taburcu edildi ancak ünlü oyuncunun durumu eve döndüğünde kötüleşti.

Kusmaya başlayan Toby Kirkup, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi. Ancak adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söyledi. Toby Kirkup'un ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek, ölümünün araştırılmasını istedi.

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