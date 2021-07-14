Çin'de kayalıklarda tehlikeli selfie denemesi fenomenin canına mal oldu

ÇİN'de tehlikeli pozlarla sosyal medya fenomeni haline gelen 32 yaşındaki Sofia Cheung, yine tehlikeli denemelerinden birisinde canından oldu.

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Çin'in güneyindeki Hong Kong'ta bulunan Ha Pak Lai parkına giden 32 yaşındaki Sofia Cheung, üç arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Sık sık doğal ortamlara giderek tehlikeli pozlar veren Cheung, burada da poz vermeyi sürdürdü.

Verdiği pozlarla kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Cheung, parkta bir şelalenin üst kısmında poz verdi.

Cheung, poz verdiği sırada ayağı kayınca aşağıya devrilip, şelalenin dibindeki gölete düştü. Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fenomenden geriye kalan bazı fotoğrafları: