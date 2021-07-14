On binlerce hasta incelendi! Delta varyantında en şanssız yaş grubu belli oldu
HİNDİSTAN'da ortaya çıkan delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de delta varyantlı güncel vaka sayısını Sağlık Bakanı Koca açıkladı. 284 olan sayı bir haftada 3 kat arttı ve 750'ye yükseldi. Yapılan bir araştırma ise delta varyantından en fazla etkilenen yaş grubunu ortaya çıkardı.
Dünya tabiri caizse yaklaşık iki yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden Kovid-19 200 milyona yakın insana bulaştı.
Virüs nedeniyle küresel can kaybı 4 milyo barajını geçerken bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Delta varyantı nedeniyle pandemi önlemlerini gevşeten pek çok ülke kısıtlamaları geri getirme kararı aldı. Zira bu varyant orijinal virüsten çok daha bulaşıcı.