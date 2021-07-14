Tuz Gölü'nde flamingo katliamı! Konya Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu

Tuz Gölü’ne giden su kanallarına bent çeken çiftçiler, iki ana arterden su akışını engelleyince flamingoların ölümüne sebep oldu. Soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Konya Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

Yavru flamingolar öldü

Ancak bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi ve gölde su seviyesinin azalması sonucu, su ve beslenme alanları daraldığı için öldü.