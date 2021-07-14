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Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü

Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü

İnşaat halindeki baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Patlama ile ilgili bombalı saldırı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Yukarı Kohistan bölgesinde inşaatı devam eden bir baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar Pattan İlçe Merkez Hastanesi’ne (DHQ) kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden 6’sının Çin uyruklu, 2’sinin ise paramiliter güvenlik görevlisi olduğu belirlendi.

Bombalı saldırı ihtimali 
Patlamanın ardından 1 Çinli mühendis ve 1 askerin kayıp olduğu bildirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı aktarıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bombalı saldırı olduğundan şüphelenildiği öğrenildi.

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