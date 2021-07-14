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Merkez Bankası açıkladı: Yeni banknotlar tedavüle giriyor

Merkez Bankası açıkladı: Yeni banknotlar tedavüle giriyor

Merkez Bankası, yeni basım 200 ve 10 liralık banknotların 16 Temmuz'da tedavüle gireceğini açıkladı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, E9 Emisyon Grubu beşinci tertip 200 lira ve 10 liralık banknotların Kurban Bayramı öncesinde tedavüle gireceği belirtildi.

16 Temmuz'da tedavüle girecek yeni banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzası yer alacak.

Yeni banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından mevcut banknotlarla aynı özelliklerde olacak.

Beşinci tertip 100 lira, 50 lira, 20 lira ve 5 liralık banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken; Merkez Bankası, bunlara ilişkin duyuruların daha sonra yapılacağını belirtti.

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