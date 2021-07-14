BIST 1.363
DOLAR 8,63
EURO 10,18
ALTIN 502,67
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone ol

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, mesajında, "Tekirdağ'da, olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen bekçimiz Gökçen Koşal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Tuz Gölü'nde flamingo katliamı! Konya Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu
Tuz Gölü'nde flamingo katliamı! Konya Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu
Bayram tatili ne zaman başlıyor kaç gün sürecek 11 gün izin formülü
Bayram tatili ne zaman başlıyor kaç gün sürecek 11 gün izin formülü
İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini engelledik
İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini engelledik
Başörtülü anne ve kıza çirkin saldırı! Çığlık atarak koştu
Başörtülü anne ve kıza çirkin saldırı! Çığlık atarak koştu
15 Temmuz gazisi kalbinin altındaki kurşunla yaşıyor: "Vuracaksan vur’ dedim o da beni kırmadı
15 Temmuz gazisi kalbinin altındaki kurşunla yaşıyor: "Vuracaksan vur’ dedim o da beni kırmadı
Osman Büyükşen evli mi ne doktoru instagram hesabı nedir?
Osman Büyükşen evli mi ne doktoru instagram hesabı nedir?
Taş ocağında bulundu gören şaştı kaldı! 95 milyon yıllık...
Taş ocağında bulundu gören şaştı kaldı! 95 milyon yıllık...
Çin'de kayalıklarda tehlikeli selfie denemesi fenomenin canına mal oldu
Çin'de kayalıklarda tehlikeli selfie denemesi fenomenin canına mal oldu
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak
Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup hayatını kaybetti! Meğer hastaneden...
Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup hayatını kaybetti! Meğer hastaneden...