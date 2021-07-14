Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı! 1 bekçi şehit oldu
TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarı üzerine olaya müdahale için giden bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bekçilerden biri şehit olurken diğeri ise yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Toki Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçilere silahla saldırı ile karşılık verildi. Olayda kavgaya karışan bir kişi, pompalı tüfekle bekçilere ateş etti.
Yaralanan 2 bekçi kısa sürede hastaneye kaldırılırken hastanede tedavi altında alınan bekçilerden Gökşen Koşal (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.
Yaralı Bekçi Fırat Doğan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi duyan bekçilerin arkadaşları hastaneye akın etti.