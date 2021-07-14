Bayram ikramiyesi kaç para ödenir ne zaman hesaplara yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Devlet tarafından dini bayramlarda ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesini 16 Temmuz'da, Emekli Sandığı emeklileri 15 Temmuz'da alacaklar. SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi ise hesaplara yatmaya başladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini yatırmaya başladı. Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine 16 Temmuz’da ödenecek.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Hangi emekliler bayram ikramiyesi alabilecek: Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.