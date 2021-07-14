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Bayram ikramiyesi kaç para ödenir ne zaman hesaplara yatacak?

Bayram ikramiyesi kaç para ödenir ne zaman hesaplara yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Devlet tarafından dini bayramlarda ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesini 16 Temmuz'da, Emekli Sandığı emeklileri 15 Temmuz'da alacaklar. SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi ise hesaplara yatmaya başladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini yatırmaya başladı. Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine 16 Temmuz’da ödenecek.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Hangi emekliler bayram ikramiyesi alabilecek: Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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