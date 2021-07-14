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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mevkidaşına yaş pastalı sürpriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mevkidaşına yaş pastalı sürpriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesi öncesinde İtalya Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda zafere ulaşması dolayısıyla konuk bakanı pasta sürpriziyle tebrik ettiği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığınca Akar’ın İtalyan mevkidaşı ile dün İstanbul’da bir araya geldiği açıklanmıştı.

Bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmede bir de sürpriz yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, görüşme öncesinde İtalya Savunma Bakanı Guerini için özel bir pasta hazırlatıldı.

İtalya Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) zafere ulaşması dolayısıyla hazırlatılan ve üzerinde İtalyanca "tebrikler" yazılı pastayı gören Guerini’nin, Akar’a teşekkür ederek yapılan jestten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği kaydedildi.

Bakan Akar’ın da İtalya Milli Takımı’nın başarısından dolayı konuk bakanı kutladığı ifade edildi.

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