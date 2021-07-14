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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması uzatıldı

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına, 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilmesine karar verildi.

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Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sıfır vergi uygulaması 31 Temmuz 2021'den 31 Mayıs 2022'ye uzadı

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Temmuz olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması, bir yıla yaklaşan bir süre için 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmış oldu.

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