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Güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başladı! Altının gram fiyatı 503 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 826 liradan alıcı buluyor. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini belirtiyor.

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Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 501,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 502,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Faiz kararı takip ediliyor

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell'ın, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumda vereceği mesajların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

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