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En çok konuşulan diziler belli oldu ilk sıra bakın kimin? Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
En çok konuşulan diziler belli oldu ilk sıra bakın kimin? Cam Tavanlar Aşkın Tarifi Baht Oyunu

Yaz sezonunun başlamasıyla yaz dizileri de peş peşe ekrana gelirken, 1 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete, dergi ve internet sitelerinde en çok haber olan dizi 'Baht Oyunu' oldu.

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Medya takip kurumu Ajans Press, yeni başlayan yaz dizilerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede, hakkında en fazla haber yapılan dizinin bin 934 haberle Baht Oyunu olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci dizi ise başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı ve hakkında bin 816 haber çıkan Aşkın Tarifi olurken, Cam Tavanlar bin 803 haberle hakkında en fazla haber çıkan üçüncü yaz dizisi oldu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrollerini paylaştığı Ada Masalı ise bin 714 haberde yer aldı. Aşk Mantık İntikam bin 275 haberle listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Kalp Yarası ise bin 266 haberde yansıma buldu. Baş Belası bin 148, Kahraman Babam 977, Kazara Aşk ise 770 haberle yaz ekranlarında en fazla habere konu olan yapımlar olduğu belirtildi.

Aşk, Dram ve Komedi unsurları ön planda
Ajans Press’in 15 bini aşkın kaynak üzerinden derlediği bilgilerde, diziler hakkında en fazla internet sitelerinde haber akışı olduğu tespit edildi. Yazılı basında ulusal yayınlar başı çekerken, yayınlanan dizilerde, tür olarak yüzde 98 oranla Aşk, Dram ve Komedi unsurları ön planda yer aldı.

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