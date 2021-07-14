Maraşlı final yaptı reytinglerde Ada Masalı Baht Oyunu hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin
13 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Maraşlı, Ada Masalı ve Baht Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuduğu Baht Oyunu zirveyi kaptırdı.
Poyraz, Haziran’ın Ada’da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olduğu Ada Masalı reytinglerde zirve yarışından koptu.
Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek istediği Maraşlı reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
İşte salı günü reytingleri...
10 - Haber Önü (Show TV)